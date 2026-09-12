Освобождението на София. Денят, който обърна историята
Трима чужди дипломати имат решаващ принос
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Трима чужди дипломати имат решаващ принос
Родолюбец от пазарджишкото село Баня влиза в ролята на ген. Гурко и ще препуска 100 км с кон, за да участва в цели три исторически възстановки навръх...
Стара Загора. Паметник на генерал Йосиф Владимирович Гурко, дар от руското правителство, бе открит в Гурково за 40-годишнината на подбалканското градч...