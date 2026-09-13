Синята джамия – храмът, който промени завинаги небето над Истанбул
Построена от едва 19-годишен султан, тя се превръща в символ на Османската империя,
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Построена от едва 19-годишен султан, тя се превръща в символ на Османската империя,
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София. Сред последните находки, свързани с последния етап от съществуването на Перперикон като крепост, са части от османска броня, една пластина с ун...
Москва. Карта на "Нова Турция", публикувана в турски медии, включва българската територия, предаде "Фокус". На 23 март турският вестник „Милиет" публи...