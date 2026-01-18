Аферата, която запали Балканите! Мис Стоун и първата заложническа криза

Има истории, които не просто се случват – те избухват. Разтърсват държави, разклащат империи, влизат в учебниците и в легендите. Аферата „Мис Стоун“ е точно такава – драматичен сблъсък между революция, дипломация и човешка съдба.

Тя започва като обикновено пътуване на една американска мисионерка и завършва като международна криза, която в продължение на месеци държи в напрежение Османската империя, България и Съединените щати.

Коя е Мис Стоун – жената, която не се уплаши

Елън Мария Стоун е родена в Масачузетс, но съдбата ѝ е свързана с Балканите. Пристига в България през 1878 г., за да преподава в Американското девическо училище в Самоков, а по-късно работи в Пловдив и Солун като мисионерка сред жените в българските и македонските общности.

Тя е от онези личности, които не се плашат от граници, империи и опасности. Говори български, познава планините, селата, хората. И вярва, че може да промени света с образование и вяра.

Отвличането – денят, в който Балканите спряха да дишат

На 3 септември 1901 г. четата на Яне Сандански и Христо Чернопеев спира група пътуващи между Банско и Горна Джумая. Сред тях са Мис Стоун и бременната ѝ спътница Катерина Цилка.

Революционерите имат една цел – откуп. ВМОРО е в криза, нуждае се от средства за оръжие и организация. Планът е смел, почти безумен, но изпълнен с прецизност.

Отвличането предизвиква международен трус. Американската преса го нарича „първата модерна заложническа криза“. Османската империя е унизена, България е под натиск, а САЩ изпращат дипломати и агенти, за да спасят своята гражданка.

Месеците в плен – страх, сняг и човешка близост

В продължение на шест месеца двете жени са водени през Пирин, Рила и Родопите. Спят в колиби, в пещери, под открито небе. Преследвани са от османски аскер, шпиони и конкуриращи се чети.

И въпреки това между пленници и похитители се ражда странна, човешка връзка. Мис Стоун започва да разбира каузата на революционерите. Те – да уважават нейната смелост.

Катерина Цилка ражда дете в плен – едно от най-драматичните раждания в българската история.

18 януари – денят на свободата

След месеци преговори, дипломатически натиск и тайни операции, на 18 януари 1902 г. откупът е платен – 14 500 турски лири, събрани от американския Board of Foreign Missions и донесени в Османската империя под строга секретност.

На този ден, в района на Струмица, Мис Стоун и Катерина Цилка са освободени.

Светът въздъхва. Вестниците в Европа и Америка излизат с огромни заглавия. България е във фокуса на международната политика. А ВМОРО получава средствата, които ще използва за подготовката на Илинденско-Преображенското въстание.

Следата, която остава

Аферата „Мис Стоун“ е повече от отвличане. Тя е сблъсък между идеали и реалност, между революция и дипломация, между една жена и една империя.

За американците тя е първата голяма заложническа криза.

За българите – част от борбата за свобода.

За историята – урок за силата на човешкия дух и за сложната геополитика на Балканите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com