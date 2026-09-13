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Отвличането на американската мисионерка предизвиква международен трус
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Отвличането на американската мисионерка предизвиква международен трус
Селото на Яне Сандански има 1 жител и безброй поклонници Влахи винаги е било люлка на бунтовници. През 1878 г. в кресненското село се разполага щаб-к...
Благоевград. По случай 99 години от смъртта на Яне Сандански в Мелник се проведе общонароден събор в памет на известния като Царо на Пирина. Цветя и в...