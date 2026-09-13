Всичко за Яне Сандански

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ВМРО почете Яне Сандански

ВМРО почете Яне Сандански

Благоевград. По случай 99 години от смъртта на Яне Сандански в Мелник се проведе общонароден събор в памет на известния като Царо на Пирина. Цветя и в...

27 април | 14:49
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