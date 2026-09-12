Петрова нива отново събира България за свята памет
Възпоменателната церемония започва вечерта, а заради мерките за сигурност отново няма да има заря
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Възпоменателната церемония започва вечерта, а заради мерките за сигурност отново няма да има заря
Православната църква почита Свети пророк Илия, а народните вярвания го свързват с гръмотевиците, дъжда и плодородието
Отвличането на американската мисионерка предизвиква международен трус
Векове робство, унижение и преследване не могат да заличат копнежа за родна земя, за език, за вяраИлинденско-Преображенско въстание
Президентът Румен Радев и премиерът Николай Денков ще бъдат в центъра на тържествата
През 1903 г. ВМОРО решава, че е настъпило времето за въстание срещу Отоманската империя
В историческата местност Петрова нива в Странджа отбелязват 113-ата годишнина от Илинденско-Преображенското въстание и 120-ата годишнината от организи...
Благоевград. Президентът на Република България Росен Плевнелиев прие парада на Националната гвардейска част в Благоевград по повод 110 години от Илинд...
Благоевград. С поднасяне на венци и цветя и празничен концерт в Благоевград бе поставено началото на честванията за 110-годишнината от Илинденско – Пр...
Благоевград. Негово високопреосвещенство Неврокопският митрополит Натанаил отслужи панихида за загиналите в борбите за Освобождение. С литургията в дв...
Благоевград. Президентът на Република България Росен Плевнелиев и Националната гвардейска част на страната ще пристигнат в Благоевград в събота. На 20...
Краси Радков ще разсмива хората, Деси Слава ще им пее
Благоевград. Народно читалище „Никола Вапцаров 1866" и Македонски научен институт в Благоевград представиха изложба, посветена на 110 години от Илинде...
Благоевград. Община Благоевград ще отбележи 110-годишнината от Илинденско - Преображенското въстание с редица събития и богата културна програма. Дне...
Благоевград. Пленер под мотото „Аз съм българче и ще помня" ще се проведе в четвъртък. Събитието започва в 11,00 часа във възрожденския квартал „Варош...