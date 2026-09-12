Отиде си авторът на "Една българска роза"
Той написа текскт на незабравимата песен, изпълнена от Паша Христова
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Той написа текскт на незабравимата песен, изпълнена от Паша Христова
София. "Добър вечер приятелю млад, добър вечер другарю. Добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България". Така започва една от емблематични български...
София. "Една българска роза" ще прозвучи на китайски в спектакъла "Небесна хармония" на 3 февруари в НДК. Емблематичната песен ше бъде изсвирена на т...