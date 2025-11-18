Актьорите от "ПоетиТе" кацнаха в Солун вместо в София

Силният вятър принуди актьорите от "ПоетиТе"да кацнат в Солун, вместо в София.

За драмите по време на полета им разказа Теодора Духовникова във Фейсбук.

"Никак, ама никак не е от най-хубавите чувства на света, пилотът на самолета ти, след зверска турбуленция, да каже на немски - "Уважаеми пътници, имаме проблем, както усетихте, не можахме да се приземим на летище София. Моля, затегнете предпазните си колани и изчакайте инструкции от екипажа"... Така, почти страшно, завърши немското турне на Поетите", разказва тя.

Владо Пенев, Малин Кръстев, Теодора Духовникова, Бойко Кръстанов, Весела Бабинова, Захари Бахаров, Иван Бърнев, Луиза Григорова и Юлиан Вергов се връщали от Германия, където бяха на турне.

"С турбуленции, лош вятър, добър немски пилот и извънредно кацане на летището в Солун.... Всъщност , не. Завърши хубаво. С целувка между нас- нали сме живи и нали сме още малко заедно и с никакво мрънкане.. почти. Малко бедстваме, извиняваме се на всички театри и снимачни екипи утре, които ни чакат за снимки и репетиции", написа още Духовникова.

В крайна сметка актьорите се приземили в Солун.

