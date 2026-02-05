България скърби! Отлетя велик комик!

Илия Цоцин отлетя към небесната сцена след кратко боледуване. Един от най-обичаните комици си е отишъл на 4 февруари. Актьорът десетилетия наред караше българската публика да се смее с лекота, човечност и неподражаемо чувство за хумор.

С кончината му си отива една от разпознаваемите фигури на българската комедийна сцена от втората половина на ХХ век – артист, чието присъствие носеше топлина и усещане за близост, независимо дали беше на театралната сцена, пред телевизионната камера или на естрадния подиум, пише soc.bg.

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 година в Гълъбово. Още в младежките си години открива привличането си към сцената и актьорското изкуство – избор, който определя целия му живот. Завършва ВИТИЗ, където получава солидна професионална подготовка и формира актьорския си стил – естествен, ненатрапчив и силно ориентиран към живия контакт с публиката.

