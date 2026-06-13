България скърби! Отлетя велик комик!
Десетилетия наред радваше хората с таланта си
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Десетилетия наред радваше хората с таланта си
От всяко нещо трябва да се вади усмивката и така вървим добре. Не съм луд, но така ми е по-добре
Той е издъхнал в болница в Австралия, където се лекуваше от няколко дни
Докъде стигна простотията му
Комикът Хуан Хоя Борха, станал известен като "кикотещия се испанец"
Комикът чакал цял живот за този късмет
Съпругата на Джони Деп Амбър Хърд заведе дело за клевета срещу комика Дъг Станхоуп, който заяви, че тя изнудва и манипулира актьора, с когото се разве...
Американският актьор Гари Шендлинг почина на 66-годишна възраст, информира BBC. Шендлинг оказа влияние върху цяло поколение комици с телевизионните се...
Малкият бургазлия, който празнува шестия си рожден ден днес вече е порасналият Димитър Рачков. Известният водещ на "Господари на ефира" и актьор не за...
Бивш телевизионен комик, който няма нито ден управленски или административен опит, бе избран за президент на Гватемала, предаде Би Би Си. Джими Морале...
Знаменитият български комик Васил Попов почина, съобщи БНТ. Той е роден на 25 юни 1934 г. в София. Завършил е актьорско майсторство във ВИТИЗ в класа...
Джон Клийз, известен с ролите си в "Монти Пайтън" и "Фолти Тауърс", снима филм в София. "Снимам филм в България. Много смешен сценарий. Добър екип. Ра...