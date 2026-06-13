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Почина комикът Васил Попов

Почина комикът Васил Попов

Знаменитият български комик Васил Попов почина, съобщи БНТ. Той е роден на 25 юни 1934 г. в София. Завършил е актьорско майсторство във ВИТИЗ в класа...

06 август | 6:51
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