“Оперна Галактика“ идва в София на 12 декември – грандиозен концерт и световна премиера на Георги Черкин, Мария Славова и Електрик Ми



След успешното представяне във Варна и Бургас концертът „Оперна Галактика“, включващ неповторимата магична творба “Галактическа Фантазия“ на Маестро Георги Черкин, едни от най-емблематичните арии в историята на оперното изкуство и 3Д мапинг шоу създадено от световните лидери Електрик Ми, на 12 декември пристига в София. Премиерните спектакли пред българската публика са с участието на сопраното Мария Славова и „Тайният оркестър“ – ансамбъл от изявени млади музиканти.



Мария Славова е сопран с множество роли в няколко оперни театъра в страната и участия в престижни концертни зали у нас и в чужбина. Специализира в Академия „Борис Христов“ в Рим. Започва музикалната си кариера едва на 3-годишна възраст, когато става част от известната вокална група Бон-Бон. Четири години по-късно участва в Детския радиохор на БНР. През 2015 г. се изявява на Детска Евровизия със своето изпълнение на песента „Discover“, а през 2016 изпълнява солото на Националния химн на България на бенефиса за Христо Стоичков.

През 2017 г. печели Голямата награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев“.



Създателят на “Галактическа Фантазия” Маестро Георги Черкин е известен не само с авторските си произведения и аранжименти, но и с това, че неговият аранжимент и изпълнение на третата част на „Лунната соната“ на Бетовен бе включен в модното шоу на световния бранд Bottega Veneta за сезон Пролет-Лято 2025, където беляза финала на ревюто, затвърждавайки международния си успех и влияние.





Пианистът е един от най-изявлените класически музиканти на своето поколение и е изнасял концерти в престижни зали като Auditorio (Рим), Musikhalle (Хамбург), Convention Center (Окинава), Kaufmann Concert Hall (Ню Йорк) и Palais des Beaux-Arts (Брюксел) . Гостува и на сцени като Берлинската филхармония, „Гевандхаус“ – Лайпциг, Дом на музиката – Москва, и участва на фестивали като „Европалия“ и Европейски музикален фестивал.

Концертът „Оперна Галактика“ се стреми да вдъхнови младото поколение и да го доближи до магията на оперното изкуство чрез съвременни артистични форми, обогатени с 3D мапинг технология, която визуално съпътства музиката и създава едно незабравимо галактическо пътешествие.

Началото на серията от концерти започна с премиера на 8 ноември в Държавна опера Варна. На 13 ноември бургаската публика се наслади на спектакъла в Държавна опера Бургас.

На 12 декември в София - “Оперна галактика” ще направи своя дебют в зала “България”.

Организаторите от Фондация Млад Талант ще споделят и своята благотворителна мисия, която е в подкрепа на каузите на Сдружение “Viva80 Bulgarienhielfe”, което повече от 30 години се грижи за деца в неравностойно семейно положение и деца с тежки увреждания.

След успешните концерти в България, предстои и световна премиера на престижната сцена на „Tonhalle“ Zürich, където ще представи мащабната и виртуозна симфонична поема „Галактическа Фантазия“ – неповторим синтез от класическа музика и визуални ефекти, създадени от лидерите в 3д мапинга - „Електрик Ми“.



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на Културата.



Билети може да откриете в мрежата на Ивенти и на касите на зала България.



Купи билети за ОПЕРНА ГАЛАКТИКА на:

https://www.eventim.bg/bg/bileti/operna-galaktika-sofiya-bulgaria-hall-1520255/performance.html

https://www.instagram.com/artmitifoundation_youngtalent/

https://www.bulgarienhilfe.ch/

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com