Шон Пен загърби Холивуд и отива на фронта в Украйна

Американският актьор Шон Пен, който днес получи третия си "Оскар", но отсъстваше от церемонията в Калифорния, е в Киев, за да "подкрепи Украйна" и ще бъде приет днес от украинския президент Володимир Зеленски, е казал високопоставен украински представител за АФП, цитиран БТА.

"Той е в Украйна, но това е частно посещение", е казал източникът. "Той само иска да подкрепи Украйна", добавил е той.

Предвижда се след това 65-годишният актьор да се отправи "на фронта", е предал друг източник.

Награденият с "Оскар" за второстепенна мъжка роля в "Битка след битка" Шон Пен е една от знаменитостите, които подкрепят Киев в Холивуд и няколко пъти е посещавал Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. Той е и сърежисьор през 2023 г. на документален филм за Володимир Зеленски.

Премиерата на филма - възхитителен портрет на Зеленски, който проследява впечатляващия му път от комик до военачалник, бе представена на филмовия фестивал в Берлин през 2023 г., пише АФП.

През 2025 г. Шон Пен и рок звездата Боно отправиха енергичен призив към Запада за подкрепа на Украйна на фестивала в Кан, позирайки за снимки на червения килим с украински войници. През ноември 2022 г. при една от визитите си в Киев Шон Пен подари една от своите статуетки "Оскар" на президента Зеленски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com