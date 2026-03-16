Весела Бабинова и Владо Зомбори с две дати за сватбата

Актьорите Весела Бабинива и Владо Зомбори признаха, че ще се женят в откровен разговор с Елизабет Методиева в подкаста „Елизабетско“. Те готвят две сватби. Ясно е и кои ще са звездните кумове колегата им Христо Пъдев и неговата половинка Цвети. „Моята Цвети“ заяви Весела в интервюто, с което даде ясен знак, че тя и жената на Пъдев са приятелки най-вероятно още преди да срещнат днешните си звездни мъже.

На въпрос „Има ли дата за сватбата?“, двамата се развълнували.

Първо Зомбори казал: „Между другото не“, а Бибанова контрира с: „Между другото да!“. След тези техни думи Елизабет успя да разгадае, че ще има две дати и едната е ясна, алао другата - не.

По всяка вероятност първо ще подпишат, а след време ще има и церемония. Весела Бабинова и Владимир Зомбори разказали детайли и любовната си история.

