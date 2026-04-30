Сензация в Ню Йорк! Амал се появи с 596 диаманта и крака до небето

Адвокатката по човешки права Амал Клуни зашемети с диаманти и дълги крака публиката в сърцето на Ню Йорк. Преди вечер тя се появи на 51-вата гала вечер за наградата „Чаплин“ заедно със съпруга си Джордж Клуни, който беше сред отличените тази година.

Амал избра ефектна мини рокля в лилаво от Balenciaga с пеплум силует, комбинирана със златист клъч и обувки в същия тон. Джордж заложи на класически черен смокинг и безупречна елегантност.

Безспорният акцент в визията на Амал обаче бяха бижутата – обеци Panthère de Cartier на стойност 124 000 долара от Cartier. Те са инкрустирани с четири изумруда и впечатляващите 596 брилянтно шлифовани диаманта с общо тегло 4,32 карата – детайл, който превърна появата ѝ в истинска сензация на червения килим.

Двойката позира за серия от снимки преди да влезе в залата за събитието, което отличава личности със „значим принос към изкуството на киното“, според Lincoln Center. Наградата носи името на първия си лауреат Чарли Чаплин, а приходите от ежегодната гала вечер подкрепят мисията на организацията да насърчава киното като ключова форма на изкуство.

В разговор с PEOPLE на червения килим Джордж призна, че цялото внимание около отличието е „дивo“ и „малко неловко“, но същевременно и забавно. „Как се подготвям ли? Просто си пийвам, пошегува се той. И добави: „Май ще трябва да започна съвсем скоро.“

Актьорът разкри още, че рядко гледа собствените си филми, защото му е трудно да се вижда в по-младите си години. Все пак прави изключение за Fantastic Mr. Fox, който гледа с децата си – близнаците Ела и Александър, на 8 години.

„Странно е – с времето става все по-трудно да гледаш себе си отпреди. Поне тук не съм точно аз, а гласът ми – и това е по-забавно, особено когато децата започват да разбират с какво се занимавам“, споделя той.

На събитието Амал показа и новата си пролетна визия – освежена прическа, която дебютира по-рано този месец в Милано по време на инициативата на Cartier за жени. Вдъхновен от емблематичния мотив „пантера“, стилистът Димитрис Джанетос създава т.нар. „La Panthère“ кичури – по-къса брюнетна коса със златисти отблясъци, които нежно рамкират лицето.

