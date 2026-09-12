Всичко за Амал

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Клуни ще става татко

Клуни ще става татко

Актьорът и съпругата му Амал очаквали първа рожба, твърди щатският "О.К" Джордж Клуни, който неведнъж е казвал, че не иска деца, сега очевидно е гото...

04 май | 21:05
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Бочели пее на Клуни

Бочели пее на Клуни

Семейството на булката плаща масрафа по веселбата Андреа Бочели ще пее на сватбата на Джордж Клуни и Амал Аламудин. Наскоро тенорът и кинаджията се з...

18 септември | 22:20
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