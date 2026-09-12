Сензация в Ню Йорк! Амал се появи с 596 диаманта и крака до небето
Джордж Клуни каза, че скоро ще започне да си подпийва
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Джордж Клуни каза, че скоро ще започне да си подпийва
Близнаците на Джордж и Амал Клуни са родени през 2017 г.
Успешната маневра ще позволи на космическия апарат да събере нови данни за климата
Холивудският ас и жена му правят ремонт за милиони в Ел Ей
Джордж Клуни става татко за пръв път, разказват близки до звездното семейство. Той и съпругата му Амал са на върха на щастието. Адвокатката обаче е...
Актьорът плувал гол в езерото Комо и се напивал преди обед Повечето жени в света биха се омъжили за Джордж Клуни без секунда размисъл, но самият той...
Жена ми ме превъзхожда интелектуално, заяви Клуни
Актьорът и съпругата му Амал очаквали първа рожба, твърди щатският "О.К" Джордж Клуни, който неведнъж е казвал, че не иска деца, сега очевидно е гото...
Най-одумваната светска двойка Джордж Клуни и Амал Аламудин засега не мисли за деца. Юристката и звездният й съпруг, с когото вдигнаха сватба през септ...
Амал и Клуни са в перфектни отношения, няма да има развод
Аламудин искала от Клуни гаранции срещу изневяра Анджелина Джоли, която сключи безпрецедентен предбрачен договор с Брад Пит - в случай, че й изневери...
Семейството на булката плаща масрафа по веселбата Андреа Бочели ще пее на сватбата на Джордж Клуни и Амал Аламудин. Наскоро тенорът и кинаджията се з...