Сензация в Ню Йорк! Амал се появи с 596 диаманта и крака до небето
Джордж Клуни каза, че скоро ще започне да си подпийва
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Джордж Клуни каза, че скоро ще започне да си подпийва
Черли Чаплин си отиде на Коледа на 88-годишна възраст
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Меси с костюм под 3000 евро, сравниха Неймар с Чарли Чаплин Ивайло Петев изтръска Бълхата от тройката си Церемонията за "Златната топка" отново не п...
От шест години насам Смъртта ме посещава всяка Коледа. Сяда близо до мен и ме чака. Тогава аз обличам костюма на Скитника и изигравам за нея някой от...
Чаплин е арогантен, а Оливие - тъп, казва създателят на "Гражданинът Кейн"