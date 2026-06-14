Една от най-вълнуващите групи на световната сцена се завръща в София

След запомнящото се напълно разпродадено гостуване пред българската публика през 2025г., психеделичната сензация Altin Gün се завръща в София за нов концерт на 26 ноември 2026 г. в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival.

През последните години Altin Gün се утвърдиха като едно от най-вълнуващите явления на съвременната световна сцена. Групата от Амстердам съчетава психеделичен рок, фънк, диско, синт поп и традиционна анадолска музика в характерен звук, който едновременно гледа към миналото и звучи изненадващо актуално. Номинирани за Grammy и редовни гости на фестивали като Coachella, Primavera Sound, Lowlands и Glastonbury, те се превърнаха в едни от най-ярките посланици на модерната психеделична музика.

Концертът в София ще представи и най-новия им албум Garip – петият студиен запис на групата и най-еклектичният проект в кариерата им досега. За първи път Altin Gün посвещават цял албум на творчеството на легендарния турски народен певец, композитор и изпълнител Neşet Ertaş, чийто песни за любовта, копнежа, самотата и човешката съдба са оставили дълбока следа в турската култура.

Вместо да третират този репертоар като музейна ценност, Altın Gün му вдъхват нов живот. В Garip те преплитат традиционните анадолски мелодии със слоеве от психеделични китари, аналогови синтезатори и пулсиращи фънк ритми. Част от композициите са обогатени със струнни аранжименти, които препращат към египетската популярна музика, боливудските филмови саундтраци и турския арабеск, като в тях ясно се усеща и влиянието на френската и италианската музикална естетика.

„Това е най-еклектичният ни албум досега“, споделя басистът и основател на групата Jasper Verhulst. „Искахме да направим нещо различно. По-малко очевидно психеделично, по-малко поп и повече водено от усещането и атмосферата.“

В центъра на новия материал е вокалистът и мултиинструменталист Erdinç Ecevit, чиято лична връзка с песните на Neşet Ertaş придава допълнителна емоционална дълбочина на проекта. Израснал със записите на легендарния музикант, той превръща тези композиции в мост между поколения, култури и музикални традиции.

На живо Altin Gün са истинска стихия, концертите им преминават от хипнотични психеделични пасажи към неудържими танцувални груувове, а публиката неизменно се оказва въвлечена в музикално пътешествие без географски и жанрови граници.

Завръщането им в София обещава именно това – вечер, в която анадолският фолклор, психеделичният рок и съвременната клубна енергия ще се срещнат в едно от най-магнетичните живи шоута на европейската сцена.

Ограничено количество Early Bird билети на цена от € 40 са налични само на www.sofialivefest.com, а на 12-ти юни стартира продажбата на билети на редовна цена от € 45 и в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Врати: 21ч.

Начало: 22ч.

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