Лятна жега за ценители на изкуството

Маратонът от арт събития в Бургас продължава на бързи обороти. Все повече се говори за серията от изложби, които международният куратор Стефан Стоянов дирижира в подкрепа на града, чиято амбиция е кандидатурата за Европейска столица на културата през 2032 година.

„Лятна жега“, най-новата експозиция от личната програма на известния арт дилър, представящ световни артисти на три континента, е в лобито на петзвездния Приморец в Морската градина. Творбите на две впечатляващи художнички от различни генерации очароваха ценителите още на откриването.

"Визуалният и философски диалог между картините на Нина Русева и Мика Сав е истинско удоволствие за всеки, който може разкодира посланията му", коментира за „Стандарт“ Стефан Стоянов. Той и неговата „дясна ръка“ в Бургас Стефка Дончева все по-активно доказват, че обаянието на музите не може да бъде ограничено – то излиза от галериите, за да въздейства не по-малко силно, когато е майсторски ситуирано в петзвездни интериори и екстериори. А чувството, което обединява живописта на Нина Русева и Мика Сав със стила на Стефан Стоянов, е радостта от живота.

Бизнесдамата меценат и колекционер Десислава Иванова и Мика Сав

И романтично-носталгичните пейзажи на преподавателката в Академията Нина Русева, и енергичните безстрашни свободно реещи се жени на отличената от Forbes в „30 под 30“ Мика Сав, излъчват красотата и вдъхновението на битието, в което няма нищо банално, а само възхита между класиката в емоциите и абстракцията на ума. Бронзовите скулптурни тела на Мика Сав пък още веднъж доказват непокорността на духа в полета му към висините. Неслучайно двете дами бяха аплодирани от предприемача меценат Стоян Караненов, който ги покани на своята изискана територия, от Десислава и Иван Иванови, от колекционери, бизнесмени, артисти, журналисти…

Следващата изложба на кураторското дуо Стефан Стоянов и Стефка Дончева в Бургас е в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, съвместен проект с Общината и под егидата на кмета Димитър Николов.