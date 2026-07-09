Отиде си много популярна и обичана българска поетеса

Голямата българска поетеса и писателка Надежда Захариева е починала, съобщиха с дълбока скръб близките й. В публикация на официалната й страница във Фейсбук семейството написа, че обичаната майка и баба е поела по своя последен път.

Захариева оставя след себе си книги, стихове, песни и памет за човек с рядка чувствителност. Вестта за смъртта й е тежка загуба за българската литература и за всички, които са намирали утеха в думите ѝ.

„С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път“, написаха близките й.

Семейството подчерта, че Надежда Захариева оставя трайна следа в сърцата на много хора. Те посочват, че тя ще продължи да живее в паметта на близки, приятели, читатели и почитатели чрез своето творчество и човешка доброта. „Ще ни липсва безкрайно. Благодарим на всички за обичта и уважението към нея“, споделят още близките на поетесата.

Надежда Захариева беше сред разпознаваемите женски гласове в българската поезия. Тя е автор на повече от 17 стихосбирки и три книги с белетристика, както и на стотици текстове за песни на български естрадни изпълнители.

Родена е на 3 ноември 1944 г. в село Радово, Трънско, а голяма част от живота и творческия й път са свързани с поета Дамян Дамянов, с когото имат три деца.

Нейното писане носеше лична болка, топлина и достъпност, заради които стиховете ѝ стигаха до много читатели. Захариева не остана само име от литературните справочници - тя беше автор, когото хората разпознаваха през преживяното, през обичта, през тъгата и през силата да продължаваш.

Поклонението пред светлата й памет е съпроводено с благодарност към всички, които през годините са ценили и подкрепяли поетесата и писателката. Думите на близките й звучат не само като семейна скръб, а и като сбогуване от името на многобройните читатели, които са откривали себе си в нейното творчество.

С Надежда Захариева си отива творец, който умееше да превръща личната болка в думи за всички. Остава написаното - стиховете, прозата, песните и онова тихо присъствие, което продължава да живее дълго след последната страница.

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