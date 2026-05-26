Ямболското момче, което редовно гощаваше Пикасо с баница

Ако търсите истински световен художник от миналото, чието име стои редом до Пикасо, Дерен, Хоан Миро и Макс Ернст в световните музеи, но съдбата му у нас дълго време бе обвита в несправедливо мълчание, това е Жорж Папазов. Роден в Ямбол като Георги Папазов, той се превръща в един от най-радикалните и влиятелни авангардисти на XX век на европейската сцена, а днес картините му се купуват за шеметни суми от колекционери по целия свят.

Първият сюрреалист, който скандализира Андре Бретон

Големият куриоз в историята на европейския авангард е, че българинът развива стил, който изпреварва самото сюрреалистично течение. Още през 1923–1924 г. в Париж той започва да рисува директно от подсъзнанието си, преди основателят на сюрреализма Андре Бретон изобщо да е формулирал правилата му. Макар да споделя еднакви идеи с френските авангардисти, Папазов взима гордото и чисто балканско решение да остане независим и отказва да се подпише под официалния манифест на групата. Това вбесява Бретон, който е бил известен с диктаторския си характер. Френските сюрреалисти започват да го изолират, но световната критика, в лицето на Оскар Кокошка, го признава за чист визионер. Когато Жан Кокто вижда картините му, той възкликва, че Папазов е истински поет на багрите.

Бягството от Ямбол и куриозите в Прага

Животът на Жорж Папазов е готов сценарий за Холивуд, изпълнен с невероятни обрати и странни хрумвания, които започват още от ранна възраст. Като ученик Георги се влюбва лудо в местна красавица в Ямбол, а за да я впечатли, краде пари от баща си и заминава за Пловдив, за да ѝ купи скъп армаган. Баща му го хваща и за наказание го изпраща да учи парково строителство в Прага. В чешката столица младежът трябвало да проектира паркове за богаташи, но бързо проявява своя чепат характер. Когато вижда чертежите на свой колега за градината на заможен чех, Папазов отсича, че това е твърде скучно, изземва проекта, преначертава го изцяло в луди, авангардни линии и печели конкурса. Тогава той разбира, че има око на творец, напуска градинарството и заминава за Мюнхен да учи живопис.

Бедността в Мюнхен

По време на следването си в Германия Папазов е толкова беден, че спи на пода в празни ателиета. Ена нощ сънува сложна, геометрична форма в червено и черно, а на сутринта я нарисува на платно, което се превръща в първата му абстрактна картина. По-късно германски галерист купува платното за космическа сума, осигуряваща му заветния билет за Париж. Във френската столица Папазов бързо става известен с това, че редовно кани Пикасо и Дерен в ателието си на български гювеч и баница. Той твърдял, че западната интелигенция мисли твърде сухо, защото не яде пикантна храна, и умишлено слагал много люти чушки в ястията, за да събуди френските си колеги. Малко по-късно художникът прави изключителен фурор и в Скандинавието, където се сближава с шведския меценат Ролф де Маре. През петдесетте години на миналия век ретроспективната му изложба в Стокхолм предизвиква такова признание, че шведският крал лично купува негово платно за кралската колекция.

Световните аукциони и шеметните цени днес

Дълго време цените на Папазов бяха подценени, но през последните години пазарът на изкуство преживява истински бум по отношение на неговото наследство. Платната му от златния парижки период са изключителна рядкост и се превърнаха в мишена за милионери от Франция, Швеция и САЩ. Най-известните му маслени картини, изобразяващи неговите емблематични морски кучета, нереални пейзажи и фигуративни сюрреалистични композиции, днес се търгуват на престижните световни аукциони на цени, вариращи между 50 000 и 120 000 евро за платно. По-малките му акварели и рисунки, правени в кафенетата на Монпарнас, започват от 8 000 евро и стигат до 20 000 евро, тъй като международната критика окончателно призна Папазов за един от истинските бащи на световния сюрреализъм.

