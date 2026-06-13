Ямболското момче, което редовно гощаваше Пикасо с баница
Шведският крал лично купува негово платно за кралската колекция
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Шведският крал лично купува негово платно за кралската колекция
Самостоятелната изложба на големия художник се случва след десетилетия отсъствие
Изложба на световния художник от Ямбол ще бъде открита навръх Гергьовден в хърватската столица