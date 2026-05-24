За да отмъсти, изневерява с Лев Троцки и му подарява най-скъпата си картина

Фрида Кало е родена на 6 юли 1907 г. в Койоакан, Мексико, и умира на 13 юли 1954 г. в същия град, оставяйки след себе си наследство, което я превръща в световна икона на феминизма, изкуството и поп културата. Животът ѝ е разтърсваща въртележка от физическа болка, изпепеляваща страст, скандални любовни афери и гениално творчество. Тя превръща собственото си страдание в изкуство, което и до днес вълнува милиони хора по света.

Катастрофата, която променя всичко

На 18-годишна възраст Фрида преживява зловеща катастрофа, когато трамвай блъска дървения автобус, в който тя пътува. Железен стълб буквално пронизва тялото ѝ през таза. Този инцидент разбива гръбнака ѝ на три места и я оставя с десетки фрактури. Противно на всички медицински прогнози, Фрида оцелява. Докато е прикована за леглото в гипсов коремен корсет, майка ѝ монтира огледало над нея и ѝ подава четки. Така започва да рисува своите емблематични автопортрети, споделяйки, че рисува себе си, защото толкова често е сама и защото тя е темата, която познава най-добре.

Любов като ураган

Връзката ѝ с прочутия мексикански стенописец Диего Ривера е легендарна и разрушителна. Родителите ѝ я описват като брак между слон и гълъб заради огромната разлика в теглото и ръста им. Двамата се женят, развеждат и женят отново. Диего е патологичен прелюбодеец, който изневерява на Фрида дори с нейната по-малка сестра Кристина. Фрида отвръща на удара, като започва свои собствени афери с мъже и жени, включително с певицата Чавела Варгас.

Тайната и опасна афера с Лев Троцки

Една от най-скандалните връзки на Фрида е с руския революционер Лев Троцки през пролетта и лятото на 1937 г. Когато Троцки бяга от Сталин и търси политическо убежище, Диего Ривера го кани да отседне в Синята къща. Тогава 29-годишната Фрида започва бурен флирт с 58-годишния комунистически лидер под носа на съпрузите им. Тъй като жената на Троцки не знаела английски, двамата разговаряли на този език пред нея, за да крият интимността си, а той ѝ оставял любовни бележки в книгите.

За Фрида тази афера е и сладко отмъщение срещу изневерите на Диего. Тя наричала Троцки галено Пиочитас заради козята му брадичка, но пред приятели го назовавала и досадния старец. Когато съпругата на революционера разбрала за изневярата, връзката приключила. За сбогом Фрида му подарила прочутата си картина "Автопортрет", посветена на Лев Троцки, която днес струва десетки милиони. Години по-късно, след като Троцки е брутално убит от съветски агент в Мексико, Фрида дори е арестувана за кратко по подозрение в съучастие, тъй като към онзи момент тя и Диего вече са променили възгледите си в подкрепа на Сталин.

Фрида фалшифицира рождената си дата

Въпреки че официално е родена през 1907 г., Фрида често твърди, че годината на раждането ѝ е 1910 г. Причината не е суета, а чиста идеология. Тя иска рождената ѝ година да съвпада точно с началото на Мексиканската революция, за да покаже, че е родена заедно с новото и свободно Мексико.

Коко Локо и Синята къща

Фрида прекарва по-голямата част от живота си в своята ярка кобалтово-синя родна къща, известна като Каса Азул в Койоакан. Къщата е била истинска екзотична менажерия. Артистката е отглеждала там маймуни от вида паяк, които често присъстват в картините ѝ, папагали, мексикански голи кучета и дори еленче на име Грансио.

Погребана на легло

Към края на живота си здравето на Фрида се влошава драматично и десният ѝ крак е ампутиран под коляното поради гангрена. На първата си самостоятелна изложба в Мексико през 1953 г. лекарите ѝ забраняват да става от леглото. Фрида обаче не приема не за отговор. Тя пристига на откриването с линейка и кара да вкарат цялото ѝ легло в галерията, където посреща гостите, пушейки и пиейки текила сред тълпата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com