Арт галерия Vejdi представя едно съзвездие от българската графика

Истинско съзвездие от таланти представя Арт галерия Vejdi в най-новата си изложба „ Големите майстори на българската графика“ , която ще бъде открита на 9 юли 2026 г. в 18:00 часа.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ №97к ще видим графики на 17 от най-известните български художници. Това са Александър Алексов, Атанас Яранов, Георги Лечев, Георги Савов, Георги Трифонов, Жорж Папазов, Захари Каменов, Иван Нинов, Любен Диманов, Людмил Георгиев, Петър Чуклев, Стоимен Стоилов, Стоян Стоянов-Течи, Стоян Цанев, Симеон Венов, Тодор Панайотов, Христо Нейков.

При подготовката на тази забележителна експозиция Вежди Рашидов говори за графиката като за една посока на силната, контрастна чувствителност, едно особено усещане към черното и бялото, с които внушава различни емоции и преживявания.

„Апогеят на българската графика бе създаден от имена и творци, които са безспорни като таланти и тънка чувствителност. Българската графика роди много автори и прекрасни майстори, овладели до съвършенство техниката от литографския камък до сухата игла и сложните отпечатъци, които оставят голяма диря в националното, а защо не и в световното културно наследство. Художници, достойни за всеки музей“, категоричен е Рашидов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com