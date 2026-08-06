Откри се втората част на четвъртото издание на Международния салон "Интуитив - България"

В Художествена галерия „Вълчо Вълчев“ – Белоградчик бе открита втората част на четвъртото издание на Международния салон „Интуитив – България“, който тази година се провежда под мотото „Единственото сигурно нещо е промяната“. Изложбата събира творби на 37 художници от 15 държави и ще може да бъде разгледана до 13 септември 2026 г.

Гости на изложбата бяха Боян Минков – кмет на Община Белоградчик, Ангел Боянов – заместник-кмет „Стопански дейности“ и архитект Георги Георгиев. Елена Джунинска - уредник на Художествена галерия „Вълчо Вълчев” разказа пред всички събрали се гости и граждани, че темата за промяната е представена не само като външен процес, а и като вътрешно преосмисляне на света. Тя сподели, че авторите отвеждат зрителя към природата и човешките корени като източник на равновесие, а изложбата показва, че в свят, доминиран от алгоритми и технологии, човешката емоция остава най-сигурният ориентир.

Куратор на изложбата е Даниела Осиковска. Осиковска е инициатор на Международното виртуално биенале „Наив“, Международния салон „Наив“ и други проекти за популяризиране на наивистичното изкуство в България, както и автор на изкуствоведски текстове за международни каталози. Тя е куратор и на постоянната експозиция за международно наивистично изкуство в Художествената галерия в Белоградчик.

Първата част на изложението бе представена с голям успех в залите на Съюза на българските художници в София. Сега Белоградчик е домакин на събитието, утвърждавайки се като център на наивистичното и интуитивното изкуство в България.

Експозицията представя богато сюжетно, стилово и технологично разнообразие, обединено от идеята за завръщането към човешкото, искреното и неподправеното творчество. В свят на бърза дигитализация и развитие на изкуствения интелект, интуитивното изкуство напомня за стойността на човешката емоция и личния поглед към света.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с представители на основните интуитивно-наивистични школи – източноевропейската, западноевропейската, латиноамериканската, както и с едни от най-ярките представители на българското наивистично изкуство. Изложбата е подредена тематично и проследява вдъхновението, личния свят и творческата философия на авторите, превръщайки посещението в своеобразно пътешествие към чистотата на човешката креативност.

Изложбата може да бъде посетена всеки ден от 9:00-12:00 ч. и 13:00-18:00 ч. на адрес ул. „Княз Борис I“ № 43 в сградата на градска художествена галерия „Вълчо Въчев“, където от 2019 година се помещава единствената музейна експозиция в България, посветена на международното наивистично и интуитивно изкуство.