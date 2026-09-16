Известен художник показва пророчески картини в "Харта"

„В случай, че ви липсва голямата картина напоследък, представям ви повече от една“, казва Николай Петков, който подреди 37 акварела в столичната галерия „Харта“ с логото „Големи картини“. Те са рисувани между 2019-а и 2022-ра, но известният художник по правило излага работите си в публичното пространство години след тяхното създаване. Така те действат като „никога неизпратени предупредителни писма“.

„В настоящата изложба, чрез която Николай Петков иронично ни предлага алтернативи на липсващата „голяма картина“, той използва заглавия, идващи сякаш директно от глобалния политически и медиен жаргон. „Сняг в бетон“, „Край на войната“, „Переправа“, „Червена линия“, „Следваща пролет“ или „Форсмажор“ носят напрежението на гръмки и политически натоварени фрази, които стоят странно под тихите, полуабстрактни акварели.

Художникът извършва деконструкция на политическия език, като го съпоставя с крехкостта и самотата на чистата визуална форма“, пише за експозицията професор Петер Цанев, който неведнъж влиза в ролята на куратор на изложби на Николай Петков. Според него, творбите, рисувани от Николай Петков в един контекст – преди глобалната епидемия или началото на войната в Украйна, придобиват пророчески, критичен смисъл, когато бъдат показани пред публика.

Снимки: Ани Петрова