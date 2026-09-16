Култура

Известен художник показва пророчески картини в "Харта"

В заглавията за акварелите си Николай Петков иронизира политическия жаргон

Известен художник показва пророчески картини в "Харта"
16 сеп 26 | 21:09
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Григор Атанасов

„В случай, че ви липсва голямата картина напоследък, представям ви повече от една“, казва Николай Петков, който подреди 37 акварела в столичната галерия „Харта“ с логото „Големи картини“. Те са рисувани между 2019-а и 2022-ра, но известният художник по правило излага работите си в публичното пространство години след тяхното създаване. Така те действат като „никога неизпратени предупредителни писма“.

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„В настоящата изложба, чрез която Николай Петков иронично ни предлага алтернативи на липсващата „голяма картина“, той използва заглавия, идващи сякаш директно от глобалния политически и медиен жаргон. „Сняг в бетон“, „Край на войната“, „Переправа“, „Червена линия“, „Следваща пролет“ или „Форсмажор“ носят напрежението на гръмки и политически натоварени фрази, които стоят странно под тихите, полуабстрактни акварели.

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Художникът извършва деконструкция на политическия език, като го съпоставя с крехкостта и самотата на чистата визуална форма“, пише за експозицията професор Петер Цанев, който неведнъж влиза в ролята на куратор на изложби на Николай Петков. Според него, творбите, рисувани от Николай Петков в един контекст – преди глобалната епидемия или началото на войната в Украйна, придобиват пророчески, критичен смисъл, когато бъдат показани пред публика.

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Снимки: Ани Петрова

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Автор Григор Атанасов

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