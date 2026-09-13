Николай Петков в „Аросита“ с „Елементи“
Известният художник показва нова серия от „умните“ си абстракции
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Известният художник показва нова серия от „умните“ си абстракции
Николай Петков показва акварели, наситени с емоции, дисциплина и „духовете на предците“
Елитната столична галерия "Аросита" представя от днес експозицията "Двойки" на Николай Петков. "Често в живота нещата вървят по двойки. Да го признаеш...
Легендарните "Масив атак" представят у нас за първи път новия си проект. Заради това Зимният дворец на спорта в София ще се преобрази тотално на 5 юни...