Всичко за Николай Петков

Следете всички новини, анализи и коментари за Николай Петков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура
Николай Петков в "Аросита"

Николай Петков в "Аросита"

Елитната столична галерия "Аросита" представя от днес експозицията "Двойки" на Николай Петков. "Често в живота нещата вървят по двойки. Да го признаеш...

30 юни | 2:15
0 коментара
6545