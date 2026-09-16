От Бах до съвременния джаз и класика: 4 вечери музикална магия в София

Есенното издание на 57-ия Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ продължава с поредица от камерни бутикови концерти между 18 и 22 септември. Четири различни музикални вечери ще превърнат Камерна зала „България“ в пространство за близка среща между изпълнители и публика – от голямата клавирна традиция и класическия цигулков репертоар до съвременната музика и впечатляващото звучене на брас ансамбъла.

Поредицата започва на 18 септември от 19:00 ч. с концерт на Мате Сиртеш и Хедвиг Орсовай – лауреати на клавирния конкурс „Лист–Барток“. В програмата са произведения на Йохан Себастиан Бах, Роберт Шуман и Ференц Лист.

Трима от големите автори в клавирната литература очертават различните посоки на вечерта – от съвършената архитектура на Бах през романтичната чувствителност на Шуман до виртуозността и мащаба на Лист. Концертът дава възможност на софийската публика да се срещне с млади отличени изпълнители и с различни интерпретации на знакови произведения от европейската клавирна традиция.

На 19 септември от 19:00 ч. Камерна зала „България“ ще бъде сцена на една от любопитните концептуални вечери в есенната програма – „Творческите превъплъщения на Емануил Иванов“.

Името на пианиста Емануил Иванов е добре познато на българската публика, но този концерт го представя в различна творческа перспектива. В програмата присъстват произведения на Емануил Иванов, Йорг Видман и Стивън Хъф. Съчетаването им поставя фокус върху съвременния музикант не само като интерпретатор на вече създадена музика, но и като артист, който търси нови форми на творческо изразяване.

Вечерта обещава различен поглед към съвременната клавирна сцена и към границите между изпълнител и автор – тема, която все по-осезаемо присъства в развитието на музиката на нашето време.

Следващата камерна среща е на 21 септември от 19:00 ч. – „Adagio con fuoco“, рецитал на Ива Николова-Хьолцл – цигулка, и Даниел Страхилевиц – пиано.

В центъра на програмата са Моцарт, Бетовен и Шуберт – три имена, които проследяват развитието на класическата и ранноромантичната музикална традиция. Диалогът между цигулката и пианото ще отведе публиката към едни от най-фините и емоционални пространства на камерната музика.

Самото заглавие „Adagio con fuoco“ съчетава на пръв поглед противоположни състояния – съзерцателност и вътрешен огън, лиричност и темперамент. Именно тази динамика между интимността и силата на музикалното преживяване е в основата на камерния рецитал.

Поредицата завършва празнично на 22 септември от 19:00 ч. с концерта на Брас ансамбъла на Симфониета Враца.

Програмата преминава през няколко столетия музикална история с произведения на Джовани Габриели, Георг Фридрих Хендел, Пол Дюка, Николай Черепнин, Джузепе Верди и други композитори. Богатият и тържествен тембър на медните духови инструменти ще покаже съвсем различно лице на камерното музициране и ще бъде естествен празничен финал на концертния цикъл.

Четирите концерта от 18 до 22 септември са обединени от идеята за камерното музициране като непосредствено преживяване. Именно по-малкото пространство на Камерна зала „България“ позволява на публиката да бъде максимално близо до изпълнителите, да проследи детайла в интерпретацията и да почувства онзи специален контакт между музикант и слушател, който голямата концертна сцена невинаги може да предложи.

От Бах, Моцарт, Бетовен, Шуберт, Шуман и Лист до Видман, Стивън Хъф и Емануил Иванов, от клавирното изкуство и класическия рецитал за цигулка и пиано до мощното звучене на медните духови инструменти – четирите вечери показват колко различен и богат може да бъде камерният концерт.

С тази поредица 57-ият Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ продължава една от своите основни линии – срещата между традиция и съвременност, между утвърдени произведения и нови артистични търсения, между българската и международната музикална сцена.

Всички концерти са от 19:00 ч. в Камерна зала „България“.