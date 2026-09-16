Голяма промяна в София! Цяла година концерти на любима сцена

От септември малката сцена на Vidas Art Arena влиза в първия си есенно-зимен сезон с покрив, климатизация и разнообразен календар със събития, който вече се пълни. Първите концерти вече са в календара на Fest Team, а анонсите продължават. Малката сцена вече разполага със степен на покритие според метеорологичните условия през изминалите дни, която ще може да бъде адаптирана според нуждите и температурите на съответния ден. През зимните месеци сцената ще бъде с конструкция от 1 400 кв. м, което ще удължи активния сезон на локацията отвъд традиционните топли месеци и ще я отвори за концерти, фестивали, изложения и различни корпоративни формати и през цялата година. Пространството запазва характера и атмосферата, с които сцената се утвърди като една от разпознаваемите летни локации в София.

Промяната е с цел повече комфорт както за посетителите, така и за артистите, без значение какво е времето навън. Новото покритие осигурява защита от дъжд и неблагоприятни метеорологични условия, а климатизацията създава възможност пространството да бъде използвано и при по-ниски температури. Новата конструкция е част от дългосрочното развитие на Vidas Art Arena и стремежа пространството постепенно да излезе извън рамките на типичната лятна концертна локация.

С площ от 1 400 кв. м и размери 35 на 40 метра, новата конструкция е сред най-големите от този тип у нас. Тя е изградена с винилово покритие, с височина 6 метра при корниза и достига 12 метра в най-високата си точка. Мащабът на пространството позволява различни пространствени конфигурации според характера на събитието, от концерти с правостояща публика или седящи места до коктейлни формати, изложения и други специални събития. Пространството ще разполага и с климатична система, която позволява отопление или охлаждане спрямо външните температури и нуждите на събитието.

Без значение от прогнозата за времето в новия си вид Vidas Art Arena влиза в употреба още тази седмица, когато на малката сцена свирят Cool Den (16 септември) и No More Many More заедно с Таралеща за 13-ия рожден ден на бандата (18 септември). На 26 септември нидерландската готик метъл група Blackbriar спира в София с европейското си турне A Thousand Little Deaths. Есенно-зимният сезон официално ще започне с концерт на ВОЛЕВА на 2 октомври. Супергрупата на Иван Лечев, Никеца и Росен Ватев представя нов сингъл и дебютното си EP. На 16 октомври следва американецът JMSN с турнето си Scared Straight и своя съвременен R&B и нео соул звук.

Календарът до края на годината продължава да се допълва и в следващите седмици предстоят обявявания на нови концерти и формати. Билети за събитията може да намерите в мрежата на Ticket Station.