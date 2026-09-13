Млади БГ таланти свирят във Френския институт

Френският институт в София на 16 септември ще бъде домакин на специална музикална вечер, посветена на 100-годишнината от рождението на Венцислав Янков – забележителния пианист, педагог и духовен наставник на поколения млади изпълнители. Концертът от 18:30 ч. в зала „Славейков“ е събитие от Културната програма на столицата и естествено допринася за празничния дух на София във връзка с празника на града 17 септември.

Под наслов „Концерт за София на млади пианисти“ на сцената ще се срещнат талантът на новото поколение и богатството на европейската клавирна традиция. Публиката ще аплодира Ангел Ялъчков с „Три пиеси“ от Веселин Стоянов – „Прелюд“, „Ноктюрно“ и „Етюд“, както и прелюдиите на Клод Дебюси „Звуци и аромати кръжат във вечерния въздух“ и „Хълмовете Анакапри“. Филип Ангелов ще представи Соната № 25 в до минор на Хайдн, Балада № 3 от Фредерик Шопен и „ABEGG вариации“, оп. 1 от Роберт Шуман. Божидар Лазаров ще изпълни Етюд, оп. 10 № 5 и Балада № 4 от Шопен и Етюд по Паганини № 5 от Франц Лист, а Филип Илиев ще свири Първа соната във фа минор, оп. 1 от Сергей Прокофиев. Младите пианисти са стипендианти на Фондация „Венцислав Янков“ от Конкурса за стипендии, проведен през септември 2025 г. Благодарение на получената подкрепа от Фондацията работят активно с утвърдени преподаватели на клавирното изкуство в Европа и участват с голям успех на редица конкурси в чужбина и България.

Официалното откриване ще бъде последвано от прожекция на специален седемминутен видеофилм, посветен на Венцислав Янков. Една вечер на памет, приемственост и вдъхновение - вечер, в която музиката на младите пианисти ще отдаде почит на артистичното наследство на Венцислав Янков и ще го пренесе към следващите поколения. Събитието се провежда под патронажа и с подкрепата на посолството на Франция, Френския институт в България и Столична община. Входът е свободен до запълване на местата в залата.