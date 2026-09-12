Френският институт в София отбелязва тъжна годишнина
Филмът на Конрад Волф и Анжел Вагенщайн „Звезди“ ще се завърти в памет на жертвите от Холокоста
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Филмът на Конрад Волф и Анжел Вагенщайн „Звезди“ ще се завърти в памет на жертвите от Холокоста
Франсоаз Канети идва по покана на Френския институт
Френският институт в България чества рожден ден № 30
Георги Господинов и Иван Ланджев разнищват човека и неговите убежища
Само хитове на десетия фестивал на френското кино у нас
Издание № 9 е от 15 до 30 ноември в афиша на Киномания
Прожекциите се въртят от 21 до 23 юни във Френския институт
Петото издание на световния фестивал започва на 21 юни в Благоевград
Клоди Еньоре е от най-известните еманципантки в Париж и Европа
Големите танци са на 10 и 11 декември във Френския институт
Гледаме Изабел Юпер, Венсан Касел, Изабел Аджани в нашумели филми от Париж
София. Един от най-талантливите родни театрали - Леонид Йовчев, ще видим в ролята на принцеса в авторския спектакъл на Ани Васева "Пиеса за теб". Прем...