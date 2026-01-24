Френският институт в София отбелязва тъжна годишнина

В навечерието на 27 януари – датата на освобождаването на лагера Аушвиц-Биркенау през 1945 г. и Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, Френският институт в България организира прожекция на филма „Звезди“ в неговата реставрирана версия. Прожекцията е в понеделник, 26 януари, 18, 30 ч., вход свободен, със субтитри на български език

Режисиран от Конрад Волф по сценарий на Анжел Вагенщайн, „Звезди“, един от големите европейски филми, посветени на Холокоста, дълго време остава непознат за широката публика. В копродукцията с прочутото германско студио DEFA участват Саша Крушарска – тогава съпруга на Рангел Вълчанов, Юрген Фрорип, Ерик Клайн, Стефан Пейчев, Георги Наумов, Иван Кондов, Елена Хранова, Григор Вачков.

В малък български град по време на монархията немски офицер получава задачата да ескортира група гръцки евреи, изпратени за депортация. Той среща Рут – млада еврейка от сефарадски произход. Между тях се заражда връзка, изправена пред безпощадната машина на геноцида.

Чрез тази интимна история филмът разказва трагедията на сефарадските евреи от Гърция и, косвено, за особения съдбовен път на евреите в България – пощадени от депортация, но изолирани и принудени да мълчат. Езиците – изпят идиш, ладино – преминават през филма като ехото на един изчезнал свят.

Представен на фестивала в Кан през 1959 година, „Звезди“ получава Специалната награда на журито. Критиката тогава приветства сдържаността и моралната сила на творбата, както и способността ѝ с изключителна точност да постави въпроса за личната отговорност пред лицето на държавното насилие. Дълго време маргинализиран по политически и естетически причини, днес филмът е признат за основополагащо произведение на европейското кино на паметта.

