Вечното момче вече на 50!

Днес той отчита 50 в километража на живота, макар да не му личат. Миро е благословен да изглежда като вечно момче, сочен и зелен, казано на неговия език -Библията, а знаем той е много вярващ човек.

Певецът избра да празнува рождения си ден със съпругата му Ели на Малдивите според Инстаграм и Фейсбук. Някои почиват през август, други през март, защото лятото (с Господ напред) сме на турне, написа той. На 8 март Миро поздрави всички жени в живота си – през целия ми живот съм бил благословен да съм обграден от смели, дръзки, талантливи момичета, категоричен е изпълнителят на "Някога преди". Той прави последователите си съпричастни към ваканцията му с кадри на него и Ели, на тюркоазените води, пълната луна и изящните птици наоколо.

Приятелите от "Стандарт" го поздравяват - Нека младостта му да се подновява като на орел и да дава плод до дълбока старост!

