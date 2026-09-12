Отиде си голям български художник
Той бе на 91 години
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Той бе на 91 години
Младата Верка е символ на непреходната красота и трудолюбие на българката
Дейвид Хокни е починал спокойно в дома си в Лондон
Той е сред учениците на проф. Андрей Даниел
Той бе на 88 години
Създател е на едни от най-емблематичните запазени знаци в България, сред които и личните карти
Ройтерс прави разследване
Работи се по версия за внезапна смърт
В психиатричната клиника на манастира „Сен Пол дьо Мавзол“ е запазена стаята с леглото на Ван Гог, там художникът създава и „Звездната нощ“
Експозицията ще бъде отворена за посетители от 17 октомври до 02 ноември 2025 г.
В последно време се бореше с тежко заболяване
Цял Пловдив скърби за Минчо Панайотов
Той няма художествено образование, но притежава самобитен художествен талант
Поклонението ще бъде на 27 юни
На 95-годишна възраст
На 94-годишна възраст
Световният художник Зураб Церетели си отиде на 91
През 2002 г. Валери Михалков получава наградата "Еми"
Емблематичните му произведения на изкуството помогнаха за издигането на някои от ранните филми за Бонд
Познат е със самобитната си авторска техника