Отиде си голям наш художник! Не дочака помощта за лечение

Голям наш художник си отиде, докато чакаше помощ за лечение

Почина Минчо Панайотов, знаково име в пловдивската арт общност. Тъжната мест съобщи в социалните мрежи бившата председателка на Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева.

"Напусна ни любим човек, приятел и талантлив художник. Съболезнования на семейството му! Мир и светлина на душата му!", каза тя.

Само преди два дни беше обявено, че в Пловдив ще бъдат открити две негови изложби с цел събиране на средства за неговото лечение.

Минчо Панайотов е роден на 13 ноември 1944 г. в с. Панаретовци, Сливенско. Завършва Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" при проф. Васил Стоилов.

Работи в жанровете живопис, графика, илюстрация. В периода 1974-1987 г. работи като завеждащ отдел „Декоративна живопис, графика и скулптура" в Градската художествена галерия на Пловдив. Има над 45 самостоятелни изложби в България и в чужбина, като последната му проява зад граница е в Париж през 2013 г.

В последно време се бореше с тежко заболяване и колегите му готвеха 2 негови изложби - в галерия "Капана" и в залата на Дружеството на пловдивските художници на бул. "Цар Борис III Обединител", за да го подкрепят.

