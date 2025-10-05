Откриха нова атракция в Пловдив, единствена по рода си

Нова атракция ще привлича туристите в Пловдив.

Единственият по рода си воден часовник, който отмерва времето, беше открит на Сахат тепе в Пловдив. И се превърна в истинска атракция. Възстановен е в автентичен вид, като са използвани архивни документи, събрани от цял свят.

Как изглежда водният часовник, който се издига върху една от тепетата в Пловдив разказа репортаж на Нова тв.

Възстановеният по антични образци воден часовник отново отмерва времето. Такъв е имало в подножието на хълма през 193 г. Сега той е възстановен в непосредствена близост до радиотелевизионната кула. Изработен е от реставратора и майстор-леяра Виктор Лимонов.

“Беше предизвикателство, защото това е първият воден часовник, който правим. Работата започна в началото на годината и досега се изработваше. Имаме и още идеи, които може да добавим”, сподели Лимонов.

“Часовникът се състои от два съда с течности. Единият отмерва минутите, а другият - часовете. При напълването на съда, който отмерва минутите, той се излива в другия. Така 12 пъти, докато вторият съд се напълни, излива се в резервоара и цикълът започва наново”, обясни той.

“За разлика от класическия воден часовник, тук определено количество течност циркулира непрекъснато. Няма поток вода, който изтича безвъзвратно”, каза реставраторът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com