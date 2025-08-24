Нелеп инцидент отне живота на мъж в Пловдив

78-годишен мъж е починал в болница снощи, където бил откаран за лечение, след като върху него паднал голям клон от дърво.

Инцидентът е станал на бул. "Марица-Север" в Пловдив, съобщиха от общината. За инцидента потвърдиха пред БТА и от Областната дирекция на МВР-Пловдив.

На 23 август около 11:00 часа на тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво.

Клонът е паднал върху възрастния мъж, който е седял на пейка.

Наложила се е намесата на екип от пожарната, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ.

По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. От общината призоваваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.

В края на май започна акция по премахване, натоварване и извозване на изсъхнали дървесни видове по склоновете и около алеите на Сахат тепе.

