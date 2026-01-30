Червена локва подлуди наш град. Хората в паника

Снимки на мистериозна локва с червен цвят в Пловдив разбуни духовете в социалните мрежи. Пловдивчани са в смут на какво се дължи оцветяването, което е забелязано на улиците "Богомил" и "Лозенград" в района на Военна болница.

Анонимен потребител е заснел необичайното явление и е публикувал кадрите във Facebook групата "Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv".

Според потребители подобни гледки могат да се видят и на други места в града.

Авторът пита дали някой знае на какво се дължи странната находка. Компетентните институции все още не са коментирали. Предположенията на потребители варират от отрова за мишки през кръв до радиация.

