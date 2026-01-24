Наш град влезе в европейска класация за най-натоварен трафик

Пловдив е сред градовете с Европа с най-натоварен трафик. Преди седмица съобщихме, че сме първи в страната по натовареност на уличната мрежа и задръствания според данните от анализа на трафика на световните лидери в тази област TomTom и INRIX.

Според измервания на холандска компания за транспортен и навигационен софтуер пловдивчани прекарват средно по 118 часа годишно в пътуване, което е с пет часа повече от престоя на софиянци в задръстванията, посочва Offnews.

Според данните обаче Пловдив е не просто на първо място в негативната класация у нас, но е в топ 20 в градовете на Стария континент- на 16-о място в Европа и на 49-о в света по индекс на задръствания.

Според индекса на задръстванията средната скорост в Пловдив е под 22 километра в час, а в София е с три десети километра по-висока.

