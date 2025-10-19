Наш голям град си отдъхна. По-високите данъци се отлагат

Пловдивчани могат да си отдъхнат – догодина няма да има увеличение на местните данъци. Общинските съветници приеха тригодишната бюджетна рамка на града, която запазва всички налози в досегашния им размер, независимо от предстоящото въвеждане на еврото, предаде БНТ.

Данъците остават същите, сумите се превалутират

Очаква се приходите от местни данъци да достигнат 123 милиона евро, като основните налози – за недвижимо имущество, наследство, моторни превозни средства, патентен и туристически данък – остават непроменени. Главният секретар на Община Пловдив Ангелина Топчиева увери, че при превалутирането няма да има „закръглявания“ в ущърб на гражданите.

„Това, което успяхме да направим, е да запазим размера на таксите и цените. Само са превалутирани, така че ние нямаме едно увеличение, което да е в полза на общината или да е в ущърб на гражданите“, заяви Топчиева.

Повечето жители на града приемат решението с облекчение. „Апартаментът ми, който е в „Северен“, е 109 квадрата. Мисля, че беше последно към 350 лева. Ако се беше стигнало до сериозно увеличение, щеше да прехвърли 440-450 лева. Това е голяма разлика, особено за старо строителство. Ново поскъпване би се отразило доста сериозно на бюджета ни“, споделя Николай Пашев от Пловдив.

Такса смет под въпрос

Докато данъците остават стабилни, предстои одобрение на новата план-сметка за такса „битови отпадъци“. Според европейско изискване тя ще бъде изчислявана по нов метод, което вероятно ще я оскъпи. Мнозина граждани обаче смятат, че повишението ще е оправдано само ако резултатът е по-чист град.

„Такса смет нещо не оправдава очакванията ни, защото навсякъде – аз живея в „Кючук Париж“ – преливат контейнерите, а таксата се плаща като Отче наш всяка година. Ако от завишаването Пловдив ще е по-чист, нека да я увеличат малко, за да се радваме на красивия ни град“, казва Кармела Тоникян.

От общинската администрация уверяват, че финансовата рамка за следващата година ще гарантира стабилност. Очаква се окончателното ѝ приемане най-късно през март 2025 г. – с амбицията Пловдив да остане не само културна, но и финансово устойчива столица на юга.

