Обявена е програмата за 8-ия национален фестивал „От Игнажден до Коледа - традиции и съвременност“

Жури тази година ще бъдат акад. Крум Георгиев - председател на журито, фолклорист, член на НАФИ, носител на световен Оскар за фолклор, Дарина Славчева - преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, солистка във ФА ,,Тракия“ и Анелия Овчарова - главен експерт към отдел ,,Култура“ на Община Стара Загора
Осмото издание на Националния фестивал „От Игнажден до Коледа - Традиции и съвременност“ ще се проведе в с. Хрищени на 13 декември 2025 г.
Организатори на събитието са НЧ „Стефан Генчев – 1901“ с. Хрищени, НЧ „Развитие – 1878“ с. Дълбоки, НЧ „Димитър Наумов – 1908“ с. Преславен, НЧ „Развитие – 1918“ с. Оряховица, НЧ „Пробуда – 1927“ с. Горно Ботево с подкрепата на Община Стара Загора.
Тази година ще гостуват участници от 11 области - Ямбол, Бургас, Смолян, Силистра, Шумен, София, Пловдив, Пазарджик. Фестивалът ще се проведе на две сцени - в читалището и на открито. Конкурсната част се очертава да бъде изключително разнообразна.
Гостите ще се насладят на песни и танци от различни краища на България, конкурси за сурвачки, коледни картички, сувенири и традиционни празнични ястия. Специален гост ще бъде народната певица Дарина Славчева.
Ред за участие в конкурсната програма:
9.00-10.00 ч.
1. НЧ „Стефан Генчев-1901“, с. Хрищени
2. НЧ „Развитие-1878“, с. Дълбоки
3. НЧ „Димитър Наумов-1908“, с. Преславен
4. НЧ „Просвета-1908“, с. Овощник, общ. Казанлък
5. НЧ „Антон Страшимиров -1909“, с. Черганово, общ. Казанлък
Официалното откриване ще започне в 10.00 ч. с ДГ „Лилия“, с. Хрищени.
Конкурсна програма:
10.15-12.30 ч.
6. ДГ „Здравец 5“, гр. Чирпан
7. НЧ „Просвета-1870“, гр. Свиленград
8. НЧ „Прогрес-1939“, с. Старцево, обл. Смолян
9. НЧ „Отец Паисий -1905“, с. Левка
10. НЧ „Пробуда-1914“ гр. Ивайловград, обл. Хасково
11. НЧ „Иван А. Грозданов -1927“ с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик
12. НЧ „Христо Ботев -1929“, с. Церово, общ. Своге, обл. София
13. НЧ „Развитие-1874“, гр. Велики Преслав, обл. Шумен
14. НЧ „Пробуда-1928“, с. Загоре
15. СГАФ „Еркечко наследство“,с. Козичино, общ. Поморие,
16. НЧ „Съвременник-1986“, гр. Пловдив
17. НЧ „Дочо Михайлов -1906“, с Бабук, общ. Силистра
18. ВГ „За България“, ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора
19. ТГ „За ръчица“, ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора
12.30-13.30 ч.
20. ШНП „Солвъ“, гр. Стара Загора
21. НЧ „Пробуда-1906“, гр. Кермен, общ.Сливен
22. НЧ „Виделина-1928“, с. Кукорево, обл. Ямбол
23. ДТС „Тракиец“, с. Кукорево, обл. Ямбол
24. НЧ „Гео Милев-1893“, гр. Раднево
25. НЧ „Пробуда-1925“, с. Яворово
Втора сцена на открито:
14.30-15.30 ч.
26. НЧ „Петър Берон-1934“, с. Тополчане, общ. Сливен
27. НЧ „Искра-1926“, с. Каснаково, общ. Димитровград
28. НЧ „Аспарух Лешников“, гр. Хасково
29. ГАФ „Възраждане“, гр. Гълъбово
30. НЧ „Кольо Ганчев-1940“, гр. Стара Загора
31. НЧ „Васил Левски-1934“, с. Радовец, общ. Тополовград
15.30-16.30 ч.
32. НЧ „Отец Паисий-1905“, с. Горно Черковище
33. НЧ „Христо Ботев-1929“, с. Младово, общ. Сливен
34. НЧ „Светлина-1872“, гр. Кортен, обл. Сливен
35. НЧ „Будилник-1903“, с. Сусам, общ. Минерални бани
36. НЧ „Христо Ботев-1897“, с. Розово, общ. Казанлък
16.30-18.00 ч.
37. НЧ „Петко Енев-1932“, с. Баня, общ. Нова Загора
38. НЧ „Христо Танев 2020“, гр. Стара Загора
39. НЧ „Кирил и Методий – 1931“, с. Елхово, общ. Стара Загора
40. НЧ „Просвета-1915“, гр. Раднево
41. НЧ „Отец Паисий-1903“, с. Средно Градище, общ. Чирпан
42. Танцова школа „Боруй“, гр. Стара Загора
43. НЧ „Съзнание1933“, с. Християново, общ. Стара Загора
44. НЧ „Железник-1988“, гр. Стара Загора
45. НЧ „Митьо Станев -1929“, с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора
46. НЧ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Борилово, общ. Стара Загора
47. НЧ „Ахинора-2006“, c. Яворово, общ. Стара Загора
Информацията е предоставена от НЧ „Стефан Генчев – 1901“, с. Хрищени
