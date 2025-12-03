Промяна с цените в градския транспорт в София

От 1 януари всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност и посочиха колко ще плащат учениците над 14 години, студентите и докторантите за градския транспорт в София.



► Месечна карта за всички линии

15.00 лв. - 7.50 €



► Месечна карта за една наземна линия

6.90 лв. - 3.50 €



► Месечна карта за метро

9.00 лв. - 4.60 €

