Промяна с цените в градския транспорт в София

Това съобщиха от Центъра за градска мобилност

03 дек 25 | 13:37
Агенция Стандарт

От 1 януари всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност и посочиха колко ще плащат учениците над 14 години, студентите и докторантите за градския транспорт в София.

Месечна карта за всички линии
15.00 лв. - 7.50 €

Месечна карта за една наземна линия
6.90 лв. - 3.50 €

Месечна карта за метро
9.00 лв. - 4.60 €

