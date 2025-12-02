Ученици и доброволци от садят дървета край Шипка

ТП ДГС „Казанлък“ организира на 10.12. 2025 г. залесително мероприятие за възстановяване на горски територии, пострадали от силната градушка през юни 2024 г.
В инициативата ще участват ученици, доброволци, представители на Община Казанлък и служители на стопанството.
Залесяването ще се проведе в отдел 106 „ц“ в землището на гр. Шипка, където ще бъдат засадени фиданки от черен бор и цер.
Сборен пункт: Староприемница „Балканъ“, гр. Шипка – 11:30 ч.
За безопасността и удобството на участниците ДГС „Казанлък“ осигурява транспорт, сигнални жилетки, инструменти и посадъчен материал.
Организаторите разчитат на съдействието на учебните заведения в общината за включване на ученици в инициативата.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com