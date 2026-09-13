Ученици и доброволци от садят дървета край Шипка
Сборен пункт: Староприемница „Балканъ“, гр. Шипка – 11:30 ч.
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Сборен пункт: Староприемница „Балканъ“, гр. Шипка – 11:30 ч.
Да запазим заедно Стара Загора като най-зеления град в България, призова зам.-кметът Радостин Танев
През декември ще бъдат засадени 36,000 броя фиданки
Като част от инициативата „Моят зелен град“ служители на компанията засадиха близо 40 дървета в новостроящия се парк в Костинброд
Инициативата „Залесяваме активно“ стартира национална амбициозна програма достъпна за всички общини в страната
Ритуалът започна с водосвет и молебен за здраве
За учениците бяха организирани игри, свързани с опазване на горите и природата, те получиха и грамоти за участие в залесяването
Брезички ще бъдат засадени днес в двора на детската градина “Русалка“ в Приморско.
На призива на младежите от ДПС да се почисти любимото място на момчилградчани се отзоваха около 50 жители на града, сред които и много ученици
40 прокурори от всички нива на прокуратурата засадиха вчера 200 борови фиданки в местността Офелиите на Витоша. Инициативата е част от проекта "Повиш...
Ученици и учители от едно от най-старите училища в София и България - 41 ОУ "Свети Патриарх Евтимий", засадиха Евтимиева горичка в Южния парк в София....
Два пъти повече площи са залесени тази пролет в сравнение с миналата година. Нови насаждения има върху 3034 декара на територията на Югозападното държ...
„Отчитаме най-добрата година от създаването на Държавните горски предприятия до днес. Ръстът на приходите през 2015 г. е с 12%, а финансовият резултат...
Управлението и стопанисването на горите са подобрени, като положителният финансов резултат от 12 милиона лева за миналата година на държавните предпри...
Три села се сдобиха с нови дръвчета. Това стана благодарение на служителите на Държавно горско стопанство – Струмяни. По този начин общинският център...
110 млади дръвчета и зелени декоративни храсти ще бъдат засадени до края на ноември в дворовете на всички училища в община Исперих. Залесяването е...
Местните ще печелят от билки и сувенири, екопроект подпомага и цех за сладко Възможно ли е бизнесът да дарява доброволно пари за опазването на природ...
Със засаждането на 695 000 фиданки на площ от 1500 декара приключи пролетната кампания на Югозападното държавно предприятие. Тя се проведе в 20 терито...
Старозагорци отбелязаха традиционната седмица на гората с масово залесяване на различна места край областния град. Най-внушителна бе групата, която за...
Залесителни мероприятия. Това е основната дейност в Пиринския край за отбелязване на „Седмица на гората". Дръвчета ще бъдат засадени край язовир „Сто...