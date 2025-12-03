На 8 декември грейва Коледната елха в Казанлък

На 8.12.2025 г. в 16:30 часа на площад “Севтополис” празнична програма ще предшества тържественото запалване на светлините на коледната елха в Казанлък.

Талантливите деца от казанлъшките детски градини и училища ще донесат коледно настроение със своите емоционални изпълнения.

Веселие край елхата с участието на

Ансамбъл за народни песни и танци „Искра ", с ръководител Цветан Цочев ще превърне централния площад в сцена на фолклор и празнични емоции.

Заповядайте заедно да дадем начало на Коледната приказка на Казанлък!





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com