Европейската комисия подкрепи забраната на вейповете в България

Европейската комисия формално одобори България да въведе забрана върху продажбата и разпространението на еднократни електронни цигари, известни още като вейпове. Решението беше публикувано на 16 март и потвърждава, че предвидените законодателни промени са в съответствие с европейската директива, регулираща тютюневите изделия.

С този ход на Комисията, у нас започва да тече тримесечен преходен период. През това време търговците могат да продадат наличните количества от тези продукти. Ако след изтичането на срока останат непродадени устройства, те трябва да бъдат изтеглени от пазара. Същевременно приключи и процедурата, при която останалите държави от Европейския съюз имаха възможност да изразят становище или възражения относно планираните ограничения. По правилата на ЕС всяка държава, която желае да въведе по-строги регулации от общите европейски норми, е длъжна предварително да информира Комисията и останалите страни членки и да обоснове решението си.

Уточняваме, че още през юни 2025 г. българският парламент прие изменения в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Те бяха публикувани в „Държавен вестник“ в началото на юли същата година. В закона е предвидено новите разпоредби да започнат да се прилагат след приключването на европейската процедура за съгласуване и след изтичането на срока за евентуални възражения, което е вече факт.

Защо се стигна до тази мярка

Основният мотив за въвеждането на забраната е увеличаващата се употреба на еднократни вейпове сред учениците. Данни от различни проучвания показват, че приблизително 25% от младежите между 13 и 15 години в България използват подобни устройства.

Една от причините за популярността им е начинът, по който се предлагат на пазара. Те често се продават в ярки и атрактивни опаковки, с множество плодови вкусове и на сравнително ниска цена, което ги прави особено привлекателни за младите.

Специалистите предупреждават, че редовната употреба може да доведе до развитие на никотинова зависимост още в ранна възраст. Освен това се посочват и възможни негативни ефекти върху развитието на мозъка при непълнолетните, както и рискове за дихателната система. Не на последно място се отчита и екологичният проблем – еднократните устройства генерират голямо количество отпадъци, сред които пластмаса, батерии и различни химични вещества.

Какво гласи позицията на Европейската комисия

След като разгледа представените аргументи, Европейската комисия стигна до заключението, че предприетата от България стъпка е оправдана. Според институцията мярката е пропорционална и насочена към защита на общественото здраве, като има потенциал да ограничи риска от нарастваща никотинова зависимост сред младите хора.

В позицията си Комисията подчертава също, че досегашните ограничения – например забраната за продажба на непълнолетни и правилата за онлайн търговия – не са дали достатъчно ефективни резултати по отношение на ограничаването на достъпа на младежи до тези продукти.

Как ще се прилага забраната

След полученото формално европейско одобрение българските власти могат да пристъпят към реалното въвеждане на новите правила. Търговците ще трябва да декларират наличностите си от еднократни електронни цигари и в рамките на три месеца да ги реализират на пазара. В случай че след този период останат непродадени продукти, те трябва да бъдат изтеглени от търговската мрежа чрез предвидените законови механизми.

Подобни ограничения вече са въведени и в други водещи държави от Западна Европа, като част от по-широките усилия за ограничаване на употребата на вейпове сред младите хора. С приемането на тези мерки България става част от страните в Евросъюза с по-строги действия срещу еднократните вейпове.

