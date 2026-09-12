Отиде си голям наш художник! Не дочака помощта за лечение
Цял Пловдив скърби за Минчо Панайотов
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Цял Пловдив скърби за Минчо Панайотов
Какво отчита анализът
Тазгодишното издание на Габровското биенале е посветено на едни от най-актуалните теми - екологията и икономиката
Петима артисти отварят пространствата на новия Център за съвременно изкуство и библиотека
В изследване националната телевизия пусна сгрешена графика с одобрението за визитата
Гледаме майстори на живописта, скулптурата и графиката от различни поколения
Арт събитието е в културните маршрути на Европа и е под егидата на Юнеско Арт събитието с най-висок авторитет –Международното биенале във Варна, се...
Благоевград. Баща и син ще представят изложбата „Графика - традиция и модерност" в Благоевград. Огнян Механджиев и синът му, който носи неговото име,...