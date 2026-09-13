Всичко за Живопис

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Николай Иванов в "Артамонцев"

Николай Иванов в "Артамонцев"

Николай Иванов, един от най-автентичните творци в родното арт пространство, показва прекрасна живопис в столичната галерия "Артамонцев". Пейзажите са...

18 октомври | 17:45
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Бунтар по наследство

Бунтар по наследство

Преподавателят по живопис в Академията профeсор Ивайло Мирчев е сред най-изисканите мъже в арт гилдията. Това не му пречи обаче често да проявява и бу...

05 юли | 5:35
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