„BEYOND RULES“ среща фотографията и живописта в Бургас
„Beyond Rules“ изследва различни художествени подходи към темите за идентичността, паметта, грижата и вътрешната свобода
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„Beyond Rules“ изследва различни художествени подходи към темите за идентичността, паметта, грижата и вътрешната свобода
Николай Янакиев е в редиците на големите майстори на живописта
Цял Пловдив скърби за Минчо Панайотов
Събитието се превърна в нещо повече от културна проява – в ритуал на припомняне и почит
Ще бъдат показани 19 характерни творби на един от най-талантливите съвременни български художници
Георги Лечев е художник, за когото темите са навсякъде около него, казва Вежди Рашидов
В модерното ВИП арт пространство са подредени 23 творби на Трифонов
Гледаме майстори на живописта, скулптурата и графиката от различни поколения
На младини художничката е шампион по фигурно пързаляне и има медал за 100 метра гладко бягане Мария Столарова почина преди 91-ия си рожден ден в съня...
Колоритната живопис на Мария Райчева увлича и отвежда зрителя на околосветско пътешествие по море и суша. А то започва утре в галерия "Сезони", където...
Николай Иванов, един от най-автентичните творци в родното арт пространство, показва прекрасна живопис в столичната галерия "Артамонцев". Пейзажите са...
Над 200 души посетиха новата изложба на художника Живко Иванов само през първия ден. Експозицията, от поредицата "ЖивКопис", ще бъде подредена 20 дни...
Благоевград. Златна сватба ще отбележи с изложба художникът от симитлийското село Черниче Николай Кашев. Живопис, абстракции и икони, сътворени от май...
Преподавателят по живопис в Академията профeсор Ивайло Мирчев е сред най-изисканите мъже в арт гилдията. Това не му пречи обаче често да проявява и бу...
Чаровният актьор, режисьор и художник днес трябваше да навърши 80 Чаровен актьор, талантлив режисьор, експресивен художник. Това беше Иван Андонов, к...
Кърджали. За трета поредна година Арт галерия „ДАР" Кърджали представя творци от Македония в рамките на Eвропейския екофестивал „Зелена вълна -21 век...
Благоевград. Община Благоевград реши да вдъхнови художници с интересен тур из забележителности в региона. Творците участват в традиционния пленер по ж...
Маслените платна са дело на местни художници от началото на миналия век