Арт галерия Vejdi  представя изложбата „Интимно“ на Николай Янакиев

Арт галерия Vejdi открива на 13 ноември 2025 г. (четвъртък) изложбата „Интимно“ на Николай Янакиев.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97к в София ще бъдат показани 22 знакови творби на известния автор.

Вдъхновяващият талант на Николай Янакиев му отрежда видно място сред най-даровитите живописци на нашето време. Наричат го магьосник на цветовете.

Ето как Вежди Рашидов характеризира творчеството му:

„Николай Янакиев е художникът, роден с цветовете на многообразието в живота – цветове, които ни обгръщат във всекидневието и с цялото си богатство правят деня ни щастлив и усмихнат.

Всички тези цветове, асимилирани през душата, сърцето и сетивата на художника, получават своята композиционна уредба и затворени в своите рамки, ни отделят от хаоса на природата и ни се поднасят като изяществото на икебаната. Те създават онази магия, която ние наричаме съвършените цветове на едно изкуство. Именно всичко това подрежда Николай Янакиев в редиците на големите майстори на живописта.“

БИОГРАФИЯ НА НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ

1954: Роден на 23 юни в гр. Дупница, България

1973: Завършил Средно художествено училище за изящни изкуства в София

1981: Завършил Националната художествена академия, специалност „Живопис”

Николай Янакиев живее и работи в София и Париж.

Член на Съюза на българските художници

Член на Международна академия „Греци – Марино”, Италия

Член на Асоциацията SALON D'AUTOMNE, Париж, Франция

Включен в “Who is Who” в изкуството за 1996/97 г., Лозана, Швейцария

Кавалер на Международната академия за съвременно изкуство, Белгия

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ БИЕНАЛЕТА И СИМПОЗИУМИ

Международен панаир на изкуствата, Стокхолм,

Международен панаир на изкуствата Базел, Швейцария

Международен панаир на изкуствата, Брюксел, Белгия

International images, Sewickles (Пенсилвания), САЩ

Международен панаир на изкуствата, Барселона, Испания

Международно биенале на хумора и сатирата Габрово, България

Salon d'Automne, Париж, Франция

EXPO, Милано, Италия

Симпозиум за модерно изкуство Simodart, Бургенланд, Австрия

Europ'Art, Женева, Швейцария

ИЗБРАНИ КОЛЕКТИВНИ ИЗЛОЖБИ

2022 Музей-галерия “Анел”, София, България

2017 Галерия BCI, Париж, Франция

2016 Галерия „Шипка 6”, София, България

2015 Галерия „Шипка 6”, София, България

2014 Градска галерия, Hangzou, Китай

2013 Галерия Париж-Москва, София; Галерия на Радио Варна, България

2012 СГХГ, София; Фондация „Стамен Григоров”, София; Художествена галерия, Атина, Гърция

2011 Chios Gallery, Гърция; „Шипка” 6, София, България

1992-2010 Salon d‘ Аutomne, Париж, Франция

2006 ЮНЕСКО, Париж, Франция

2005 Църква „Св. Марта”, Рим, Италия; Площад Свети Марко, Венеция, Италия

2004 Фестивал на модерното изкуство, Каракас, Венецуела

2003 Europ‘ Аrt, Женева, Швейцария

2001 Чикаго, САЩ; Крит, Гърция; Атина, Гърция

2000 Париж, Франция; Атина, Гърция

ИЗБРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ

Над 95 самостоятелни изложби, сред които:

2024 Галерия „Ларго“, Варна, България

2023 Галерия БКИ, Рим, Италия; Галерия „Нирвана“, София, България

2022 Галерия „Нирвана”, София, България

2021 Музей-галерия “Анел”, София, България

2020 Галерия „Нирвана”, София, България

2019 Галерия 88, Люксембург; Галерия „Бургас“, Бургас; Галерия на Кралския артистичен кръг на Барселона, Испания

2018 Галерия на Кралския артистичен кръг, Барселона, Испания; Галерия 88, Люксембург; Галерия „Арте”, София, България; Ателие-галерия 3А, Виена, Австрия; Черноморска Банка, Солун, Гърция

2017 Галерия BCI, Лондон; Дом „Витгенщайн”, Виена, Австрия; Галерия BCI, Прага,Чехия; Градска галерия в Полиняно Маре, Италия

2016 Галерия 88, Люксембург; Галерия „Финес“, София, България

2015 Галерия „Средец“, София, България

2014 Галерия „Веда”, София, България

2013 Галерия 88, Люксембург

2012 Галерия 88, Люксембург; Галерия „Форум”, София, България

2011 Галерия „Хелия”, Цюрих, Швейцария; Kunsthaus, Лайпциг, Германия

2010 Изложба в рамките на Световния фестивал на изкуствата; Йерусалим, Израел

2009 Галерия 88, Люксембург; Галерия „Форум”, София, България

2008 Музей „Мимара”, Загреб, Хърватия

2007 Галерия Булart, Варна, България

2006 Dresdner Bank, Ерфурт, Германия; Галерия „Арте”, София, България

2005 Художествена галерия „Арт Ефир”, София; Kirp Group Gallery, Ню Йорк, САЩ

2004 Галерия “Райко Алексиев”, София; Kirp Group Gallery, Ню Йорк, САЩ

2002 Галерия BCI, Будапеща, Унгария; Галерия „Викинг”, София; BAFAG, Мюнхен, Германия

2001 Rising Star Art Academy, Ню Джърси; Международна галерия за визии, Вашингтон, САЩ; Галерия Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten, Австрия

2000 Галерия Cite Internationale des Arts, Париж, Франция; Галерия Etienne de Causans, Париж, Франция; Студио Пиер Дюрел, Париж, Франция

НАГРАДИ

„Златно перо” – за принос към българската култура

Награда на Община Шумен в Националнен конкурс за живопис, България

Първа награда на Регионална изложба „Струма 82”, България

Голямата награда от изложба „Южна пролет”, Хасково, България

Награда на ОХИ „Портрет“, София, България

Почетен диплом от Международна художествена галерия „Хенри Танас, Торонто”, Канада

Награда на журито в 6-та изложба на пластичното изкуство, Champs-Sur-Marne, Франция

Специалната награда за живопис на Министерството на културата на 13 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуството, Габрово

Произведенията на Николай Янакиев притежават: Национална художествена галерия, СГХГ, София, България; Галерия „Уфици”, Флоренция, Италия; Музей „Мимара“, Загреб, Хърватска; Национална галерия за изящни изкуства в Ла Валета, Малта; Колекция на ЮНЕСКО, Бургенланд, Австрия; Колекция „Лудвиг”, Кьолн, Германия; Художествени галерии в България.

Частни колекции: Клод Литц, Париж, Франция; Проф. д-р Ник Тиц, Нойзидл Ам Зее, Австрия; Юрген Хойер, Берлин, Германия; Егидиус Браун, Германия; Бронда, Финландия, както и много други във Франция, Германия, Белгия, Италия, Русия, Гърция, Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Япония, Австрия и Испания.

