Коледно издание на изложението „Вкус и традиции“ в Ямбол

В Ямбол ще се проведе тридневно фермерско-занаятчийско изложение в дните около Коледа – на 23, 24 и 25 декември. Щандовете ще бъдат разположени пред южната страна на Безистена и ще предлагат продукция не само от региона, но и от Югоизточна България, съобщават организаторите от Фондация "Ямбол – вкус и традиции".

Станалото вече традиционно изложение обикновено се провежда в последната събота на месеца, но този път ще има празнично издание. Целта е да се осигурят качествени родни продукти за празничната трапеза с доказан произход и да се подкрепят малките и средни производители.

Посетителите ще могат да избират от разнообразие от млечни продукти, месни деликатеси, вина, пресни плодове и зеленчуци, мед и други пчелни продукти. Освен за трапезата, изложението предлага и ръчно изработени занаятчийски изделия, сувенири и козметични продукти с натурални етерични масла от лавандула и билки, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com