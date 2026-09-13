Защо грахът трябва да е по-често на трапезата ни
Богат е на фибри, растителни белтъчини и витамини, а засища без много калории
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Богат е на фибри, растителни белтъчини и витамини, а засища без много калории
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Килограм качествен козунак излиза минимум 10 лв., докато агнешкото месо е около 26 лв./кг
Едно средно голямо варено яйце съдържа между 70 и 80 калории