Шаранът на трапеза: Майсторски рецепти за Никулден

На 6 декември домът се изпълва с аромат на топли ястия и стара българска традиция. Рибата — символ на покровителя Св. Николай — събира семейството около трапезата, а вкусните рецепти, предавани през поколения, носят уют, сплотеност и надежда за здраве и благоденствие. Нека празничната вечер да бъде богата, светла и изпълнена с благодарност.

Класическата рецепта

Продукти: 1 голям шаран (2–3 кг), 2 глави лук, 1 чаша орехи, 1 чаша ориз, 1 морков, магданоз, сол, черен пипер, чубрица, олио, лимон (по желание)

Приготвяне: Почистеният шаран се осолява и намазва с олио. Лукът се запържва, добавя се оризът, настърган морков, орехи и подправки. Плънката се задушава 5–7 минути. Шаранът се пълни и зашива или се закрепя с клечки. Пече се в намазана тава с малко вода – около 1 час на 180–190°C. Поднася се с лимон или допълнителен сос.

Шаран по тракийски

Продукти: 1 шаран, 500 г кисело зеле (или зряло зеле), 1 глава лук, 1 червена чушка, малко доматено пюре, червен пипер, черен пипер, сол, дафинов лист

Приготвяне: зелето се нарязва и задушава с лук и пипер. Добавя се доматено пюре и подправки. Върху зелето се поставя осоленият шаран. Пече се около 1 час на 180°C.

Пълнен с праз и орехи

Продукти: 1 шаран, 4 стръка праз, 1 чаша орехи, 1 чаша булгур или ориз, сол, черен пипер, олио

Приготвяне: Празът се нарязва и запържва. Добавя се булгур (или ориз) и счукани орехи. Пълни се шаранът и се пече 50–60 минути.

Рибена чорба

Продукти: 600–800 г шаран (парчета риба или глава и опашка за по-богат бульон), 2 глави лук, 2 моркова, 1 зелена или червена чушка, 1 домат или 2 с.л. доматено пюре, 2–3 картофа (по желание), 1 малка глава целина или стрък целина, 2–3 с.л. ориз, черен пипер, дафинов лист – 1 лист, сол, пресен магданоз, лимон за сервиране.

Сложете парчетата шаран (или главата/костите) в студена вода.

Добавете малко сол и варете 20–25 минути.

Ако използвате глава – отстранете хрилете предварително.

Прецедете бульона: Извадете рибата, оставете да изстине и отделете месото от костите. Прецедете бульона, за да стане чист и бистър.

Сварете зеленчуците: В прецедения бульон добавете нарязаните на ситно:

лук, морков, чушка, целина, картофи (ако използвате)

Варете 10–15 минути. Дабавете ориза и гответе още около 10 минути.Сложете Добавете домата или доматеното пюре, черен пипер и дафинов лист. Варете 5 минути. Пуснете обезкостеното рибно месо обратно в чорбата.

Гответе още 2–3 минути, без да бъркате много. Поръсете обилно с пресен магданоз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com